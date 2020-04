Non c'è pace per il Vallo di Diano: dopo il virus, i ladri Diversi colpi messi a segno dai banditi in pieno centro: nel mirino case e associazioni

Per usare un eufemismo, non è un periodo particolarmente sereno o fortunato per il Vallo di Diano. Il territorio, già messo a dura prova in queste settimane dal Covid-19 (con l'istituzione della zona rossa per sigillare l'area) ora si trova a fare i conti anche con l'emergenza sicurezza.

Nelle ultime ore infatti sono stati diversi i colpi messi a segno nel centro di Polla. Nel mirino, in particolare, sono finite diverse abitazioni. I banditi hanno portato via tutto quello che hanno potuto razziare, tra cui cucine e persino le inferriate dei balconi. In un altro caso invece il raid non è andato a buon fine, ed un portone ha resistito al tentativo di forzatura.

Tra le vittime dei malviventi si segnalano anche gli attivisti dell'associazione "I ragazzi del ponte": dalla sede sono state portate via apparecchiature elettroniche, suppellettili e altri oggetti. Sull'escalation di furti indagano i carabinieri della stazione di Polla.