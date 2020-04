Tragedia a Salerno: precipita dal balcone, muore 13enne Tragico volo dal settimo piano, inutili purtroppo i soccorsi. Quartiere sconvolto

Una tragedia immane, che ha squassato il silenzio di una delle tanti notti di questa chiusura totale imposta dall'emergenza sanitaria. E' quella avvenuta in tarda serata in via Madonna del Monte a Salerno, dove a perdere la vita è stato un ragazzino di appena 13 anni.

Fatale il volo dal settimo piano dell'abitazione dove viveva: lo schianto non gli ha lasciato scampo. Inutili purtroppo i soccorsi, sul posto - oltre alle ambulanze del 118 - la polizia per i rilievi e raccogliere le testimonianze dei familiari. Al vaglio degli agenti la dinamica di un episodio da chiarire.

L'unica cosa certa, al momento, è la terribile tragedia che ha sconvolto un intero quartiere, e che ha visto un ragazzino di appena 13 anni perdere la vita.