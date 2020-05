Festa di compleanno sul terrazzo, sanzionate undici persone È accaduto ieri sera ad Atena Lucana, multe per un ammontare di quasi 5mila euro

Ad attirare i carabinieri è stata la musica alta proveniente da un terrazzo. Così i militari hanno scoperto che, nonostante i divieti per l’emergenza Coronavirus, ieri sera ad Atena Lucana era in corso una festa di compleanno di una ragazza. Gli uomini dell’Arma hanno provveduto a identificare e multare le undici persone presenti per un ammontare complessivo di quasi 5mila euro. Si tratta di persone tra i 20 i 40 anni, provenienti da vari comuni del Vallo di Diano. Oltre alla sanzione e all’obbligo di rientrare immediatamente nei loro comuni, è scattata la segnalazione all’Asl per l’eventuale quarantena. Il tutto, tra l’altro, è accaduto in uno dei cinque comuni del Salernitano che ha fatto parte della “zona rossa” (revocata dallo scorso 14 aprile), disposta dalla Regione per frenare l’aumento dei contagi.