Salerno, senza mascherina a lungomare: scoppia il parapiglia Forte tensione durante un controllo dei vigili. Multate due donne che saranno anche denunciate

Erano in strada ma, pare, senza mascherina. E quando gli agenti della Polizia Locale di Salerno gli avrebbero chiesto d’indossarla, è scoppiato il caos. È quanto accaduto questa sera, intorno alle 19, su Lungomare Trieste. La scena è stata ripresa con i telefono cellulare e, dopo essere finita sui social, è diventata in breve tempo virale. Tutto avrebbe avuto inizio nel momento in cui i caschi bianchi, impegnati nei servizi di controllo anti-Covid, avrebbero chiesto a due signore d’indossare la mascherina. Entrambe si sarebbero rifiutate. E, quando gli agenti avrebbero richiesto le generalità, si sarebbero rifiutate nuovamente. Ne è nata una discussione, nel corso della quale, come si vede dalle immagini, una delle due donne è caduta a terra, probabilmente inciampando mentre indietreggiava. A quel punto gli animi sono diventati sempre più accesi: c’è chi ha urlato di tutto contro i vigili e chi, invece, si è schierato dalla parte degli agenti che, nel frattempo, hanno chiesto supporto anche alla Questura di Salerno che ha inviato sul posto alcune pattuglie. La situazione è tornata alla normalità dopo diversi minuti. Le due donne sono state multate per aver violato la norma dell’ordinanza regionale che impone l’uso della mascherina. Ma saranno anche denunciate per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità.