Tragedia a Sassano: 83enne cade dalle scale e muore Il tragico incidente in casa: a trovare l'anziana senza vita uno dei figli. Inutili i soccorsi

Tragedia nel primo pomeriggio a Sassano: una donna di 83 anni ha perso la vita nei pressi di casa. A trovare il corpo senza vita della donna è stato uno dei figli.

Inutile purtroppo l'intervento dei sanitari del 118, per la malcapitata non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. A quanto pare, per l'anziana sarebbe stata fatale una caduta dalle scale.