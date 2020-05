Spaccia eroina ai minorenni: arrestato dai carabinieri Il 39enne è stato portato in carcere, nascondeva la droga in gola

Avrebbe spacciato eroina ai minorenni, arrestato dalla stazione dei carabinieri di Montecorvino Rovella un 39enne, D.G.. Eseguita dai militari un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Salerno, per spaccio di droga aggravato, perché perpetrato nelle immediate vicinanze di luoghi di ritrovo di giovani e minori.

I numerosi episodi contestati vanno da aprile a dicembre del 2019. Il 39enne, che durante lo spaccio avrebbe nascosto la droga in gola per sfuggire ai controlli, è stato portato in carcere dai carabinieri.