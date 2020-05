Incidente nella fabbrica di fuochi d'artificio: un ferito Perdifumo: ustionato il titolare, ha riportato danni sul 15% del corpo

Incidente sul lavoro questo pomeriggio presso una fabbrica di fuochi pirotecnici a Perdifumo: per cause in corso di accertamento una fiammata ha investito il titolare dell'azienda.

L'uomo avrebbe riportato - stando alle prime informazioni dei sanitari - ustioni sul 15% del corpo, in particolare alle gambe e non solo. Sul posto, oltre ai medici del 118, anche i vigili del fuoco ed i carabinieri che hanno avviato le indagini.

L'imprenditore è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale "Cardarelli" di Napoli, specializzato nella cura delle ustioni. Per fortuna però l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.