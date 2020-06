Minacce e botte alla convivente: arrestato 35enne Nascondeva in casa una pistola

I carabinieri della compagnia di Salerno hanno arrestato un 35enne salernitano, residente a San Cipriano, per maltrattamenti in famiglia, minacce aggravate, lesioni personali e detenzione di arma alterata. Ad allertare le forze dell'ordine una 38enne russa che ha denunciato di aver subito violenze in casa da parte del suo compagno.

La pattuglia intervenuta ha bloccato l'uomo, perquisito la casa dove è stata ritrovata una pistola a salve Bruni, alterata in modo da poter esplodere colpi reali, un serbatoio e dieci cartucce. La donna, affidata alle cure dei sanitari, ha riportato lesioni per 5 giorni per contusione cranica.