Spaccio e detenzione di droga: denunciato un 19enne Avrebbe nascosto in casa un borsone pieno di coltelli e munizioni

Detenzione ai fini di spaccio di droga, denunciatoun 19enne incensurato. In azione i carabinieri della Compagnia di Battipaglia, che hanno proceduto alla perquisizione della casa del giovane, trovando in un borsone uno sfollagente di colore nero di 45 cm, un tirapugni in acciaio, ben 10 coltelli a serramanico di varie dimensioni, 50 cartucce calibro 9x21, 25 cartucce calibro 380 cp, 50 cartucce calibro 7,65, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi di droga.