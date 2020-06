Atena Lucana, 57enne trovato morto in casa In corso le indagini dei carabinieri

Tragedia ad Atena Lucana, un 57enne è stato trovato morto nella sua abitazione nella tarda serata di domenica. L'uomo, originario dell’Ucraina, viveva da solo, di lui non si avevano notizie da diversi giorni. Allertate le forze dell'ordine in casa sono entrati i vigili del fuoco che, dopo aver forzato il balcone del primo piano, hanno rinvenuto il corpo. Inutile l'arrivo dei soccorsi del 118 che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. In corso indagini dei carabinieri, il 57enne potrebbe essere stato stroncato da un malore.