Intensificati i controlli, divieto di ritorno per 12 persone Emessi dal Questore di Salerno vari provvedimenti nei confronti di pregiudicati

Il Questore di Salerno ha emesso, nella prima metà del mese di giugno, due misure di prevenzione di sorveglianza speciale nei confronti di due persone che hanno dimostrato di essere particolarmente inclini a violare le leggi, rappresentando un pericolo per la collettività.

Per lo stesso motivo il Questore ha inoltrato richiesta al Tribunale di Salerno per l’aggravamento di misura di prevenzione già in corso, nei confronti di una persona già sottoposta a restrizioni.

Inoltre sono stati emessi 12 provvedimenti di divieto di ritorno nei confronti di persone pluripregiudicate che, fuori dal luogo di residenza, hanno truffato o tentato di truffare persone anziane, approfittando della loro vulnerabilità ae violando le misure di contenimento della diffusione da contagio da coronavirus.

Infine, 12 gli avvisi orali nei confronti di persone già note alle forze dell’ordine che, in particolare in questo periodo, hanno manifestato spregio verso le regole del vivere civile, contravvenendo alle misure di contenimento della diffusione da contagio.