Rifiuta il test antidroga, denunciato 18enne E' accaduto a Tramonti

Denunciato un giovane di 18 anni di Tramonti che si è rifiutato di sottoporsi al test antidroga. I carabinieri lo avevano fermato durante un posto di blocco, in sella al suo scooter in compagnia di un amico, il quale al momento delle verifiche aveva consegnato di sua spontanea volontà un piccolo quantitativo di hashish.

Quest’ultimo è stato segnalato al prefetto come consumatore.

Nel corso di un servizio di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Amalfi lungo le principali arterie della Costiera, sono state impiegate 10 autovetture e più di 20 uomini e identificate oltre 100 persone, controllati circa 80 veicoli ed elevate 11 contravvenzioni al codice della strada. Per altri due ragazzi è scattata la segnalazione per detenzione di piccole quantità di droga. I controlli continueranno per tutto il fine settimana con una particolare attenzione alle zone della ‘movida’.

Particolare attenzione è stata posta ai numerosi motocicli che nel fine settimana percorrono le strade della Divina