Moto travolta da un'auto: 32enne in prognosi riservata E' caccia al pirata della strada

Un motociclista 32enne di Olevano sul Tusciano è stato travolto da un'auto in via Frosano mentre era bordo della sua Ducati. Il pirata della strada è poi fuggito via senza soccorrerlo. Il giovane è stato portato in ospedale a Salerno, è ricoverato al Ruggi D'Aragona in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato la lesione della milza.

I carabinieri di Battipaglia stanno indagando per risalire all'identità dell'automobilista. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto pare si tratti di una persona del posto.