Paura a Bellizzi, precipita nel vuoto: ferito un 70enne L'uomo ha perso l'equilibrio finendo sul balcone sottostante

Un uomo di 70 anni è caduto nel vuoto mentre stava cercando di posizionare un telo per proteggersi dal sole. Una tragedia sfiorata per il malcapitato che avrebbe perso l'equilibrio andando a finire sul balcone del piano di sotto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Speranza dov’è ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente domestico.