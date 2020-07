Abusi edilizi ad Ascea: scattano i sigilli In un immobile ritrovati anche animali privi di documentazione sanitaria

Gli agenti della Polizia Municipale di Ascea, capitanati dal Comandante Cerasuolo, hanno effettuato due sequestri penali sul territorio del comune clientano. Il primo ha interessato un manufatto completamente abusivo in cui un cittadino straniero deteneva un maiale e svariati animali da cortile privi di documentazione sanitaria.

Sia il manufatto che gli animali sono stati sottoposti a sequestro mentre l’uomo, di 35 anni, é stato denunciato.

L’altro sequestro ha interessato un immobile in cui era in corso la realizzazione di una muratura in cemento di circa 30 metri, senza autorizzazione e nulla-osta preventivo della Soprintendenza e nulla-osta dell’Ente Parco.