Danneggia la stazione della metropolitana e fugge sui binari Arrestato dalla polizia di Salerno un cittadino senegalese

E' stato arrestato dopo aver scatenato il panico nella stazione della metropolitana di “Duomo via Vernieri” di Salerno. Sono scattate le manette per W.P.M, 23enne senegalese che nella serata di ieri, armato di un grosso bastone ha danneggiato lettori ottici, le obliteratrici e gli arredi all'ingresso. Stando alla ricostruzione degli agenti, a lanciare l'allarme sono stati alcuni cittadini presenti sul posto in attesa del treno. Tra questi, anche un ispettore della questura di Salerno, non in servizio, intervenuto cercando di bloccare il ragazzo che ha provato a scappare fuggendo sui binari. A rintracciarlo, nella vicina via Vernieri, è stata la sezione Volanti.

Nelle concitate fasi dell’arresto, il 23enne ha iniziato ad inveire contro gli Agenti di Polizia minacciando, oltraggiando e opponendo resistendo con calci e sputi, tanto da ritentare nuovamente la fuga, fino a quando è stato definitivamente bloccato. Condotto negli uffici, è stato dichiarato in arresto per i reati di danneggiamento aggravato, resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Si trova ore presso le camere di sicurezza, in attesa di giudizio.