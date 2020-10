Controlli alla movida: multate 58 persone senza mascherina Salerno, sanzionato il titolare di un locale: faceva entrare clienti senza misurare la temperatura

Controlli a tappeto su tutto il territorio provinciale da parte delle forze dell'ordine. Intensificate le verifiche in materia anticovid al fine di scongiurare nuovi contagi. Nel mirino dei controlli, soprattutto, i luoghi della movida nel fine settimana, nei comuni di Salerno, Battipaglia, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Sarno. In totale sono state identificate 415 persone, controllate 69 autovetture e 62 esercizi commerciali.

58 persone sono state sanzionate per il mancato uso dei Dispositivi Protezione Individuale (mascherine). Multato anche 1 esercizio commerciale per il mancato rispetto delle prescrizioni igieniche in materia di Covid.

In particolare, il titolare dell'esercizio commerciale nella zona orientale di Salerno non avrebbe rilevato la temperatura corporea ai clienti all’ingresso del locale. Inoltre, lo stesso esercente è stato sanzionato anche per la violazione della normativa in tema di giochi d’azzardo, per aver utilizzato nel proprio locale due slot machines non collegate alla rete dei Monopoli di Stato.