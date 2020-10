Travolta dal torrente: è stata ritrovata morta Desireè Il cadavere è stato trovato sotto un ponticello in località Bosco ad Albanella

Il dramma si trasforma in tragedia. E' stata ritrovata priva di vita Desireè Quagliarella, la ragazza di 26 anni, originaria di Stio, piccolo comune del Cilento, dispersa da diverse ore dopo esser stata travolta dalla furia del torrente Malnome, in località Bosco ad Albanella, esondato a causa del violento acquazzone che ha colpito la zona. Era in auto insieme ad un altro giovane quando il torrente è straripato, e un fiume di fango li ha investiti. La persona che era con lei è riuscita ad uscire dalla vettura, la 26enne non ce l'ha fatta.

Immediatamente attivate le ricerche a cui hanno partecipato i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale, la protezione civile e tanti volontari, tra cui anche residenti della zona che, armati di torcia, hanno iniziato la disperata ricerca. Sul luogo sono giunti anche il sindaco Enzo Bagini e l'assessore Giovanni Mazza. Ma non c'è stato nullla da fare, il cadavere della giovane ragazza è stato rivenuto nei pressi di un ponte. Sconvolta l'intera comunità.

Inconsolabili gli amici e la famiglia, increduli per quanto accaduto. "Una ragazza splendida, andata via troppo presto" le scrivono sui social, "Ancora non riesco a crederci, ditemi che non è vero".