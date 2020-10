Il cordoglio di Strianese:"Senza parole per una tale tragedia" L'amministrazione provinciale si stringe al dolore della famiglia

Nella notte ad Albanella si è consumata una tragedia. La giovane Desirèe Quagliarella, 26 anni, è stata travolta e inghiottita dalle acque del torrente Malnome esondato a causa maltempo. Secondo la ricostruzione dei fatti, Desirèe e il suo fidanzato stavano attraversando il ponte nella loro auto che è stata completamente travolta dalla piena. Mentre il ragazzo è riuscito a liberarsi dal veicolo, Desirèe non ce l’ha fatta, è rimasta intrappolata e trascinata via.

La furia del nubifragio ha colpito tutto il territorio con danni non indifferenti, molti alberi sono stati abbattuti e sono franati alcuni costoni. Il livello del torrente è salito così rapidamente da superare in pochissimo tempo l’altezza dei ponti.

“Morire a 26 anni è assurdo – afferma il Presidente della Provincia Michele Strianese – e in questo modo ancora di più. Purtroppo la bomba d’acqua che si è abbattuta su Albanella ieri sera ha ingrossato il Malnome trasportando detriti e fango e causando l’esondazione del torrente.

Non ci sono parole per descrivere questa tragedia, se non la vicinanza a una famiglia straziata dal dolore, e a una comunità tutta, che ha partecipato alla ricerca di Desirèe, insieme ai volontari con i sanitari del 118, alla Protezione Civile di Albanella, ai carabinieri e ai vigili del fuoco dell’unità fluviale di Salerno con l’ausilio di gommoni e natanti, e allo stesso Sindaco di Albanella. Purtroppo a nulla sono servite le ricerche. Il corpo della giovane, originaria di Stio Cilento, è stato ritrovato senza vita nella frazione di Piano del Carpine.

Esprimo il mio cordoglio ai familiari di Desirèe, agli amici e tutta una comunità colpita da questo assurdo episodio, a nome mio e di tutta l’Amministrazione provinciale.”