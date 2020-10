"Il tuo sorriso sempre nei nostri cuori, buon viaggio Desy" Dolore e lacrime ai funerali della 26enne Desireè Quagliarella

Commozione e lacrime ai funerali della 26enne di Stio Cilento morta travolta dalla piena del fiume Malnome, ad Albanella, mentre si trovava in auto con il cognato, la sera del sette ottobre scorso.

“Non ci sono addii per noi. Dovunque tu sia, il tuo sorriso rimarrà per sempre nei nostri cuori. Buon viaggio, Desy”, è il messaggio scritto sulle magliette bianche indossate dagli amici di Desireé Quagliarella, durante il rito funebre celebrato a Stio, nella chiesa dei santi Pietro e Paolo. In tanti hanno voluto prendere parte al rito funebre per mostrare la propria vicinanza alla famiglia della ragazza, distrutta da una tragedia alla quale non ci si può rassegnare.

Palloncini bianchi e un lungo applauso all'uscita del feretro candido, Desireè, come ha ricordato una sua amica era una ragazza semplice che “Voleva solo sposarsi e avere dei figli”. Il matrimonio, rimandato per il Covid, si sarebbe dovuto celebrare il 21 settembre prossimo.