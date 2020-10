Anziano scompare da casa, salvato dai carabinieri a Piaggine L'uomo ha percorso 15 Km sotto la pioggia

Ritrovato sotto la pioggia dopo aver percorso circa 15 Km a piedi, da solo e infreddolito. E' accaduto a Piaggine, a ritrovare un uomo di 80 anni sono stati i carabineiri della locale compagnia. Ore di apprensione e angoscia per l'anziano scomparso nella serata di ieri a Cmapora.

Le ricerche erano partite proprio dalla sua abitazione, la preoccupazione dei familiari che avevano segnalato la scomparsa ai carabinieri della forestale che lo hanno trovato alle pendici del Monte Vivo. L'80enne era ormai stanco e senza forze ma per fortuna non in pericolo di vita. I militari lo hanno subito fatto salire in macchina riportandolo acasa dai familiari. Alla ricerche hanno partecipato anche gli agenti della polizia municipale.