Sequestrata discarica abusiva ad Atena Lucana In azione i carabinieri di Sala Consilina: 5 denunce

I carabinieri della stazione di Sala Consilina hanno segnalato, alla procura della repubblica di Lagonegro, cinque persone ritenute responsabili di smaltimento di rifiuti speciali non autorizzato. Nei giorni scorsi, i militari, a seguito di un sopralluogo eseguito nella contrada “limite del pozzo” del comune di Atena Lucana, hanno individuato alcuni terreni, nel cui sottosuolo erano stati interrati rifiuti speciali non pericolosi consistenti in materiale da risulta e ferroso. L’intera area, per una superficie totale di circa 1200metri quadrati, è stata sequestrata e i proprietari dei terreni e chi ha commissionato la sepoltura dei rifiuti sono stati deferiti in stato di libertà.