Farmaci dopanti e anabolizzanti nel bagagliaio: due denunce Uno dei responsabili percepiva anche il reddito di cittadinanza

Trasportano farmaci illegali nel bagagliaio dell'auto: beccati dalla finanza e denunciati per contraffazione, ricettazione e detenzione di farmaci dopanti. Le fiamme gialle del comando provinciale di Salerno hanno sequestrato oltre un migliaio di confezioni tra sostanze dopanti e prodotti farmaceutici contraffatti, per un valore di circa 60mila euro. Beccati a Castel San Giorgio dai finanzieri di Scafati due uomini di nazionalità italiana a bordo di una Fiat 500. All'interno della vettura i militari avrebbero trovato: ormoni, steroidi e anabolizzanti.

I due non sarebbero stati in grado di fornire una documentazione sui prodotti. Le ricerche delle fiamme gialle sono state estese anche all'abitazione dei due dove sarebbero stati trovati altri medicinali, confezioni ed etichette contraffatte, per gli inquirenti destinati ai frequentatori delle palestre della zona. Sequestrati un migliaio di euro in contanti, marijuana, 30mila tra pillole e fiale da iniezione, 15mila tra fascette e scatole di farmaci non in regola.

I due sono stati denunciati e sono anche indagati per spaccio di stupefacenti, dato che parte della merce conteneva principi attivi classificati come tali dalla normativa nazionale. Uno dei responsabili percepiva anche il reddito di cittadinanza, è così scattata la segnalazione alle autorità competenti e la revoca del beneficio.