Tragico incidente a Roma: muore 38enne salernitana la donna si è spenta all'ospedale "Umberto Primo" dove era stata ricoverata d'urgenza

Tragico incidente stradale a Roma. A perdere la vita una 38enne salernitana che viveva nella Capitale da circa 10 anni. Si è verificato nella giornata di ieri il sinistro stradale, Serena Greco, 38enne del rione Carmine, era a bordo del suo scooter all'altezza dell'incontro con via Nomentana quando ha subito un grave incidente.

La donna è stata soccorsa dai volontari del 118 in corso Trieste e trasportata d'urgenza all'ospedale "Umberto Primo", dove si è spenta nella giornata di ieri a causa delle brutte ferite riportare. Sul caso e sulla dinamica dell'accaduto indagano le forze dell'ordine. Serena era una sportiva, si era trasferita a Roma per lavoro e per amore.