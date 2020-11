Teggiano, morta la 21enne rimasta ustionata davanti al camino Per lei in tanti avevano donato il sangue

Non ce l’ha fatta la ragazza di 21 anni di Teggiano rimasta gravemente ustionata sabato scorso mentre cercava di accendere il camino con l’alcool nella sua abitazione. Si è spenta oggi nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Napoli dove era stata trasferita in seguito all’incidente domestico.

Pochi giorni fa in tanti avevano risposto all'appello lanciato da amici e familiari per donare il sangue ma purtroppo il cuore non ha retto alle gravi ustioni provocate. Cordoglio in tutta la comunità di Teggiano.