Un arcobaleno di palloncini colorati per l'addio a Federica Questa mattina i funerali a Teggiano: “Se chiudiamo gli occhi è solo per rivederti”

Si sono svolti questa mattina a Teggiano, presso la parrocchia di San Giuseppe Operaio, in località Pantano, i funerali di Federica Tropiano. La giovane, scomparsa a soli 21 anni, era stata ricoverata al Cardarelli di Napoli a seguito di un grave incidente domestico. Aveva tentato di accendere il camino con dell’alcol, troppo gravi le ustioni riportate, nonostante la gara di solidarietà per raccogliere il sangue necessario, per la giovane ragazza non c'è stata nulla da fare.

La cerimonia funebre è iniziata alle 10:30 alla presenza di sole 40 persone, nel rispetto delle normative anti-covid. Ma tanti sono stati gli amici che si sono riuniti all'esterno per far sentire la propria vicinanza. All'uscita della bara, un arcobaleno di palloncini colorati sono volati in cielo per salutare la giovane ballerina. “Se chiudiamo gli occhi è solo per rivederti” recita uno dei tanti striscioni esposti.

Solo pochi giorni fa, in ricordo di Federica, l'Associazione Antonio Finamore ha accolto la richiesta dei genitori della ragazza e ha istituito una borsa di studio di danza per aiutare chi, come lei, amava con passione questa forma di arte.

Il cordoglio dell'amministrazione comunale e del sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone: “Ciao Federica, sei riuscita ad unirci tutti intorno a te. Oggi vogliamo stringerci intorno ai tuoi genitori, a tua sorella e agli affetti più cari che ti vedono volare via. Che la terra ti sia lieve dolce Federica”