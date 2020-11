Covid, nuova vittima nel salernitano: morta una donna a Ispani Buone notizie dall'ospedale di Polla: estubato un paziente

Ancora una vittima Covid nel salernitano. Non ce l'ha fatta una donna di Ispani, risultata positiva al coronavirus nelle scorse settimane. La donna, residente nella frazione di Capitello, si trovava in isolamento domiciliare insieme al marito, le sue considizioni dopo improvvisamente peggiorate nella notte. Si tratta del primo decesso per Covid nel Golfo di Policastro.

Buone notizie, invece, arrivano dall’ospedale "Curto". Un paziente, originario di Polla, ricoverato in terapia intensiva, insieme ad un'altra persona di Teggiano, è stato estubato. Due nuovi casi di contagio sono stati, invece, registrati a Sant'Arsenio. Un nuovo positivo anche a Caggiano, si tratta di un cittadino ricoverato da giorni presso l'ospedale di Polla.