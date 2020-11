Pisciotta: sequestrato frantoio oleario non a norma Riscontrate irregolarità nella gestione delle acque di vegetazioni

E' stato sequestrato dalla Polizia ambientale dell’Ufficio Circondariale marittimo di Palinuro un frantoio oleario, in località Caprioli di Pisciotta. Nel corso di verifiche, secondo quanto dichiarato dagli agenti, è stato accertato che la ditta, tramite una tubatura non a norma e con perdite in più punti, sversava le acque di vegetazione in maniera difforme rispetto a quanto dichiarato, determinando danni all'ambiente e al territorio con rilevanti fenomeni di ruscellamenti e lagunaggio. Il giudice ha ordinato il sequestro preventivo dell’intero frantoio, posto in un’area di circa 500 metri quadri con all’interno tre linee industriali a ciclo continuo, compresi macchinari ed attrezzature utilizzati per la produzione olearia.