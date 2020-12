Rubano due mezzi da un'azienda: uno ritrovato a Buccino E' caccia ai malviventi

E' stato ritrovato a Buccino, lungo la strada che collega all’A2 del Mediterraneo, uno dei due mezzi rubati da un'azienda di Potenza da 3 malviventi. Il furto è stato messo a segno la notte di Natale nell’area industriale.

I ladri, almeno in tre, con il volto scoperto, sarebbero entrati in azione dopo un sopralluogo, qualche minuto prima della mezzanotte. Si sono impossessati di un camioncino e un furgone, per poi fuggire. Ma nei pressi di Buccino hanno deciso di abbandonare a bordo strada uno dei due veicoli. A ritrovarlo gli agenti della Polizia di Stato che l'hanno riconsegnato all’azienda. In corso le indagini delle forze dell'ordine per ritrovare i tre malviventi.