Felitto, cade da un'impalcatura e batte la testa: grave 58enne L'uomo è stato trasportato al Ruggi in eliambulanza

Dramma a Felitto. Questa mattina un operaio di 58 anni, che stava eseguendo dei lavori edili presso un cantiere pubblico in via Roma, è caduto da un’impalcatura ed ha battuto violentemente la testa. L’uomo, originario di una frazione di Laurino, è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in eliambulanza presso l'ospedale “Ruggi” di Salerno. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Castel San Lorenzo che dovranno ora ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L’uomo è ricoverato in prognosi riservata.