Dramma a lieto fine: trovato dopo 12 ore l'81enne scomparso Francesco Cortazzo si era allontanato da casa nel pomeriggio di San Silvestro

Una brutta avventura ma a lieto fine. La comunità di Cannalonga tira un sospiro di sollievo: Francesco Cortazzo, 81 anni, è stato ritrovato dopo circa 12 ore dalla scomparsa.

L'anziano si era allontanato di casa nel pomeriggio di San Silvestro, facendo perdere le proprie tracce: subito al Comune era stata istituita una task force per le ricerche, grazie all'impegno di carabinieri, Comunità montana, vigili del fuoco. Impiegato anche un elicottero: l'81enne è stato trovato in località "Foresta" di Vallo della Lucania.

Soccorso e trasferito presso l'ospedale "San Luca", l'uomo sarebbe per fortuna in buone condizioni di salute. Un sospiro di sollievo per i familiari e per la comunità di Cannalonga in queste prime ore del nuovo anno.