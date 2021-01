Incidente sul lavoro a Siano: perde la vita operaio 65enne E' accaduto in via XX Settembre, il cordoglio del sindaco Marchese

Tragico incidente sul lavoro a Siano: a perdere la vita è un operaio 65enne di Pontecagnano Faiano che stava lavorando nel cantiere in via XX Settembre. Da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, l'uomo si trovava in un canale quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato travolto dal cedimento di un muro. Sul posto sono intervenute due ambulanze dell'associazione La Solidarietà di Fisciano e della Misericordia di Fisciano, i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Siano. Purtroppo all'arrivo dei soccoritori per l'operaio non c'era già più nulla da fare. «Devo purtroppo comunicarvi che è di poco fa la tragica morte di un operaio che stava lavorando nel cantiere Sopracase, un evento drammatico che lascia profonda tristezza e addolora ancora di più nel pensare che la sua morte è avvenuta mentre era a lavoro», il messaggio di cordoglio del sindaco di Siano, Giorgio Marchese. «A nome mio e dell’intera comunità Sianese esprimo il cordoglio e la vicinanza alla sua famiglia ed ai suoi colleghi.

Riposa in pace Antonio», le parole del primo cittadino.