Perdita di gas in una scuola: intervengono i vigili del fuoco Sul posto i carabinieri, pare sia sia trattato di un atto vandalico. Si indaga

Perdita di gasi in una scuola di Bellizzi, i carabinieri del posto sono intervenuti nella serata di ieri nella scuola Elementare Gaurico, riscontrando la rottura dei tubi della caldaia. In un primo momento si era pensato ad un tentativo di furto della caldaia stessa ma per i militari pare sia più probabile possa essersi trattato di un gesto vandalico, forse una ragazzata per impedire la riapertura dell'istituto. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. Si indaga.