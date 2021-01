Si sente male in auto: muore una 48enne Inutili i soccorsi, era con il compagno

Si è sentita male mentre si trovava in auto con il suo compagno, molto probabilmente un arresto cardiocircolatorio che non le ha lasciato scampo. L'uomo aveva chiamato i soccorsi che sono intervenuti sul Monte Vesole ma per la giovane donna non c'è stato nulla da fare.

Sul posto, anche i carabinieri della stazione di Capaccio che hanno effettuato i rilievi e allertato il magistrato di turno della procura di Salerno che ha disposto l'esame esterno della salma.