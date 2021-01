Investe una donna e scappa: arrestato un giovane di 33 anni S. Giovanni a Piro: la vittima è ancora in ospedale. Il pirata rintracciato dai carabinieri

Mentre camminava a piedi lungo le strade della frazione "Bosco", un'auto l'ha centrata in pieno scaraventandola a terra. L'incidente era avvenuto nella notte di capodanno nel comune di San Giovanni a Piro: soccorsa da sanitari e carabinieri, la malcapitata è ricoverata in ospedale a Vallo della Lucania. Per fortuna non è in pericolo di vita, ma con una prognosi di 30 giorni.

I carabinieri della compagnia di Sapri hanno chiuso le indagini e incastrato il presunto pirata della strada: si tratta di un uomo di 33 anni, di San Giovanni a Piro. Secondo i militari era a bordo della Giulietta che ha investito la donna.

Sono bastate poche ore agli investigatori per individuare l'auto, che oltretutto presentava segni evidenti dell'impatto: il 33enne prima ha provato a negare, poi ha ammesso le proprie responsabilità. L'uomo ora si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di fuga a seguito di sinistro stradale, omissione di soccorso e lesioni personali.