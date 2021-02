Maiori: scovato parcheggio abusivo, area sequestrata I lavori erano stati realizzati senza alcun tipo di autorizzazione, denunciato il titolare

Aveva realizzato, in una sua proprietà nei pressi del lungomare di Maiori, un parcheggio per autovetture di ben mille metri quadrati, senza alcun tipo di autorizzazione in materia di edilizia e tutela del paesaggio. Denunciato il titolare del terreno, originario del posto. I carabinieri della compagnia di Amalfi, nella giornata di ieri, hanno sequestrato l'intera area a seguito di un' indagine iniziata nel mese di dicembre.

Una volta entrati in possesso di tutta la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori e dopo aver effettuato un sopralluogo del fondo, secondo quanto riportato dai militari, è emerso che il proprietario del parcheggio risultava sprovvisto di qualsivoglia permesso per effettuare questo tipo di interventi.

Nello specifico, la terra era stata ricoperta con calcestruzzo e asfalto, con l’apposizione inoltre dei cordoli a delimitare le aree parcheggio nonché le relative strisce di delimitazione. Oltre al sequestro, è scattata anche la denuncia in stato di libertà per l’uomo.