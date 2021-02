Minaccia di far saltare in aria la casa: paura a Teggiano Intervengono i carabinieri: 44enne sottoposto a tso

Paura ieri pomeriggio a Teggiano. Stando a quanto riferito, un 44enne di nazionalità rumena, mentre era a casa con la sorella, presumibilmente dopo una lite, ha minacciato di far saltare in aria l'abitazione con il gas della cucina. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Sala Consilina che, giunti sul posto, hanno evitato che la situazione degenerasse. Per il 44enne si è reso necessario il ricorso ad un Trattamento Sanitario Obbligatorio.