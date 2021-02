Tragedia nel Salernitano: perde la vita 16enne Il giovane frequentava il liceo De Sanctis a Salerno

La comunità di Castiglione del Genovesi è sotto choc per la morte di un 16enne, deceduto in mattinata nel comune dei Picentini. Il giovane è spirato nella sua abitazione. Da quanto si apprende pare che non stesse bene già da qualche giorno e, proprio a causa di questi problemi, era stato visitato e sottoposto a tampone anti-Covid che aveva dato esito negativo. Nelle ultime ore il quadro clinico è tragicamente precipitato, provocandone il decesso. Attonita anche la comunità scolastica del liceo De Sanctis di Salerno dove il 16enne frequentava il terzo anno. Domani alle 15 saranno celebrati i funerali nella chiesa di San Michele Arcangelo a Castiglione del Genovesi. Il rito funebre sarà celebrato per i soli familiari.

Cordoglio espresso anche dalla vicina comunità di San Cipriano Picentino: «La comunità di San Cipriano Picentino si stringe al dolore della famiglia C. per la perdita del caro R. ed alla comunità del Comune di Castiglione del Genovesi. Il ricordo della sua anima gentile e meravigliosa resterà sempre nei cuori di chi lo ha avuto vicino. Vi siamo vicini con la preghiera».