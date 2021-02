Traffico e spaccio di droga anche in carcere, 47 indagati Maxi blitz all'alba della Mobile e della penitenziaria coordinato dalla Dda di Salerno

Nuova operazione antidroga da parte della procura di Salerno: in azione all'alba la Squadra mobile e gli agenti del Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria, nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Procura distrettuale.

Sono 47 le persone indagate, ritenute responsabili - a vario titolo - di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, minaccia ed estorsione.

La particolarità dell'operazionè che gli investigatori hanno sgominato una vera e propria piazza di spaccio attiva all'interno del carcere di Salerno, dov'era operativo anche un "mercato nero" di cellulari.

In azione decine di agenti non solo nella casa circondariale di Fuorni ma anche in provincia, in particolare nell'agro nocerino sarnese dove per ore a supervisionare le operazioni dall'alto c'è stato anche un elicottero della polizia.

Alle 10:30 in procura conferenza stampa perillustrare i dettagli dell'operazione.