Blitz a Salerno, Casciello: "Plauso alle forze dell'ordine" Vuolo "Complimenti agli agenti del questore Ficarra"

“Rivolgo un plauso ed esprimo la mia più sincera gratitudine al Questore di Salerno, dottor Maurizio Ficarra, e a tutti gli uomini e le donne in servizio presso la Squadra Mobile e la Polizia Penitenziaria per la brillante operazione che ha permesso di sgominare un’organizzazione criminale dedita al traffico di droga in provincia di Salerno”. Lo afferma l’onorevole Gigi Casciello, deputato di Forza Italia e tra i fondatori dell'Associazione Voce Libera.

“Dall’attenta e scrupolosa attività investigativa portata avanti dalle nostre Forze dell’ordine emerge come gli indagati operassero anche all’interno del carcere di Salerno, dove avevano creato una piazza di spaccio e un mercato illegale di cellulari - prosegue l’onorevole Gigi Casciello -. È per questo che l’operazione di Polizia, che ha portato all’esecuzione di ben 47 misure cautelari, assume ancor più valore”.

Anche l’europarlamentare ID/Lega, Lucia Vuolo, ha commentato la maxi operazione antidroga: "Esprimo la mia più sincera gratitudine al Questore di Salerno, Maurizio Ficarra, e a tutti gli uomini e le donne in servizio presso la Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Salerno e il Nucleo Investigativo Centrale del Corpo della Polizia Penitenziaria per la brillante operazione che ha permesso di sgominare un’organizzazione criminale dedita al traffico di droga in provincia di Salerno”.