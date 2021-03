Salva gli anziani che assiste e muore nell'incendio di casa Tragedia a Battipaglia, perde la vita una 58enne straniera

Ha persona la vita intossicata dai fumi sviluppatisi nell'incendio dell'abitazione dei due anziani coniugi che assisteva. La signora bulgara, Beliova Natalia, a causa delle fiamme violentissime e delle sostanze sprigionate è deceduta. La causa del rogo sarebbe il manfunzionamento di una stufetta a gpl che si trovava in camera dei due pensionati. La casa è rimasta totalmente carbonizzata, i due anziani sono in buone condizioni ricoverati in ospedale a Battipaglia. La donna, dopo aver portato all'esterno i suoi assistiti, sarebbe rientrata nell'abitazione forse per portare via degli oggetti personali ma non sarebbe più riuscita ad uscire. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Battipaglia. La salma è stata sequestrata, pare che la straniera soffrisse anche di asma.