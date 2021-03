Morta per salvare coppia di anziani "Gesto di immensa umanità" Natalia, badante 57enne, ha perso la vita a causa di un incendio. Lutto cittadino a Battipaglia

Ha perso la vita dopo aver messo in salvo i due anziani coniugi per cui faceva la badante, dopo che un incendio è divampato nella casa dei suoi assistiti, nel comune di Battipaglia. E' morta così Beliova Natalia, badante 57enne di origini bulgare. Vittima delle fiamme proprio nel giorno in cui si celebrano le donne. Il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese, ha espresso il suo dolore via social. Bandiere a mezz'asta, oggi, nel comune, in segno di lutto cittadino:

"Muore una donna di 57 anni, muore per salvare la vita alle persone per le quali lavorava. Sacrifica se stessa durante un incendio, ancora una volta una donna in prima linea e durante l’orario di lavoro. Un gesto di un’umanità immenso. Riesce a salvare la coppia di anziani, ma lei non riesce a mettersi in salvo. Accade oggi 8 marzo. Contro la discriminazione, per i diritti delle donne, per il lavoro e per la tutela della loro salute. Lei uno dei tanti esempi, il nostro esempio di oggi. Le istituzioni hanno il dovere di esserci, di non dimenticare, di attivarsi."