Cicerale, oggi l'ultimo saluto a Natalia Beliyova A lei sarà dedicata un'opera d'arte "dal più prestigioso artista bulgaro"

E' morta dopo aver messo in salvo la coppia di anziani che accudiva. Questa mattina, presso la Chiesa di San Giorgio Martire di Cicerale, l'ultimo saluto a Nataliya Beliyova, la badante 57enne bulgara rimasta vittima di un incendio divampato all'interno dell'abitazione della coppia per la quale lavorava a Battipaglia. La donna riposerà nel cimitero di Cicerale, piccolo comune del Cilento, scelto da Natalya come "seconda casa".

"Piena di dignità, orgogliosa di essere parte attiva della comunità ormai diventata sua, una vita per gli ultimi - Ha scritto Gerardo Antelmo, sindaco del comune - un paese che accoglie e protegge tutti. Cicerale vuole essere sempre di più il paese dell'integrazione."

Il primo cittadino che anticipato che alla donna sarà dedicata un'opera, realizzata "dal più prestigioso artista bulgaro" nel nascente museo "Edgar Degas" di Cicerale, che sarà inaugurato entro l'estate.