Beccati con la droga: denunciati sei ragazzi di Sassano Erano radunati all'interno di un locale, multati anche per mancato rispetto normative antiCovid

Beccati in un locale adiacente una parrocchia con la droga, denunciati sei giovani di Sassano.I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, nella serata del 6 marzo, a seguito di una segnalazione giunta al 112, hanno individuato i sei ragazzi radunati all’interno dello spazio. Nel corso dell'identificazione, i militari hanno rinvenuto circa 30 grammi di marijuana già suddivisa in dosi ed un bilancino di precisione.

I ragazzi sono stati deferiti, in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti alla Procura della Repubblica di Lagonegro e sono stati multati per il mancato rispetto della normativa anticovid.