Campania in zona rossa: controlli a tappeto a Salerno Carabinieri arrestano 40enne, elevate 5 sanzioni e verificati circa 60 veicoli

Con il - nuovo - ingresso della Campania in zona rossa sono stati rafforzati i controlli su tutto il territorio di Salerno. Carabinieri, con dieci equipaggi, in prima linea per verificare il rispetto delle normative antiCovid. Verifiche in tutta la città con particolare attenzione alle zone in cui si verificano più assembramenti.

Nel mirino dei militari le piazze del centro storico, il lungomare, nonché la zona di Sant’Eustachio e vari punti dei quartieri di Pastena e Torrione, tra cui le stazioni della metropolitana. Controllati circa 60 automotoveicoli e un centinaio di persone. Sono 5 le sanzioni emesse per violazioni in materia di Covid.

Nel corso dei controlli, è stata anche rintracciato la 40enne I.F., già nota alle forze dell'ordine, ricercata per i reati di estorsione e truffa. La donna è stata portata presso la Casa Circondariale di Fuorni dove sconterà la pena residua di sei mesi e 20 giorni.