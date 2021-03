Esplode bombola a Siano: ferito gravemente un 70enne Lievi ustioni per la moglie e per il nipotino che era in casa

Un grave incidente domestico si è verificato questa mattina in un’abitazione di Siano. Per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 7, si è verificata una forte esplosione provocata da una bombola di gas. Ad avere la peggio è stato un 70enne che ha riportato gravi ustioni. L’uomo, soccorso dai sanitari de “La Solidarietà” di Fisciano è stato trasportato prima all’Umberto I di Nocera Inferiore e, successivamente, trasferito in una struttura specializzata di Napoli. Lievi ustioni ad un braccio ed al volto anche per la moglie che è stata soccorsa e trasportata nell’ospedale di Mercato San Severino. Il nipotino che si trovava in casa con i due coniugi ha riportato una piccola ustione sul braccio ma è stato medicato sul posto. L’esplosione ha reso necessario anche l’intervento di un’ambulanza della Misericordia di Siano e di alcune squadre di vigili del fuoco del distaccamento di Mercato San Severino.