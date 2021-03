Esplosione in casa a Siano, non ce l'ha fatta il 78enne ferito Domenica era rimasto gravemente ustionato, il cordoglio del sindaco

Era ricoverato da domenica mattina in una struttura ospedaliera di Napoli il 78enne Sabato Botta, ferito a seguito dell'esplosione avvenuta nella sua abitazione. A comunicare la triste notizia è stato il sindaco di Siano, Giorgio Marchese. «A seguito dell’esplosione avvenuta domenica scorsa, devo purtroppo comunicarvi che nel pomeriggio di oggi si è spento Sabato Botta. Ai familiari, che hanno perduto la loro guida, va il cordoglio e la vicinanza a nome mio e dell’intera cittadinanza. Sabatino Che la terra ti sia lieve», il messaggio di cordoglio del primo cittadino.

L'incidente si era verificato intorno alle 7. L'uomo era rimasto gravemente ustionato. Inizialmente era stato trasportato all'Umberto I di Nocera Inferiore ma i medici avevano disposto il trasferimento in un centro specializzato di Napoli. La moglie 79enne aveva riportato lievi ustioni ad un braccio ed al volto. In casa con i coniugi c'era anche il nipotino di tre anni che, fortunatamente, aveva riportato solo una piccola ustione al braccio.