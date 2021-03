Festa abusiva in un agriturismo: 10 ospiti traditi da un video Al party abusivo arrivano i carabinieri. Struttura chiusa per 5 giorni, multate 10 persone

Sono stati beccati a causa di un video postato sui social, i dieci ospiti di una festa che si è tenuta lo scorso fine settimana in un agriturismo di Castelcivita.

Il party abusivo in un noto agriturismo. Il video ritrae giovani, tutti tra i 25 e i 40 anni, intenti a festeggiare in violazione delle disposizioni anti- Covid, senza dispositivi di protezione individuale, nonostante la zona rossa. Ad intervenire i militari della stazione carabinieri di Castelcivita e della stazione carabinieri Forestale di Ottati. Tra i multati anche il gestore del locale. Per tutti è scattata la sanzione amministrativa. Disposta, inoltre, la chiusura della struttura per cinque giorni.