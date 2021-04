Paura a Padula: fiamme all'alba in un'abitazione Sul posto i vigili del fuoco, nessun ferito

Dramma sfiorato a Padula dove, all'alba, è divampato un incendio in un'abitazione in via Nazionale. Il rogo ha avuto origine, molto probabilmente, dalla canna fumaria del camino. In casa vi erano quattro persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati delle operazioni di spegnimento e di mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente, non si segnalano feriti.