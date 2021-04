Si ustiona mentre prepara il barbecue: grave un uomo E' stato trasferito al reparto grandi ustionati dell'Ospedale Cardarelli di Napoli

Un grave incidente ha turbato la Pasquetta di una famiglia a San Cipriano Picentino. Un uomo si è bruciato gravemente mentre preparava il barbecue per una grigliata, investito da un ritorno di fiamma che lo ha travolto in pieno. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Il malcapitato è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Ruggi d’Aragona e poi trasferito in eliambulanza al reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Le sue condizioni sono gravi.